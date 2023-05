La star de l’OM prévient le PSG, elle se fait recadrer

Hugo Chirossel

Quelques heures après la défaite du PSG face à Lorient, l’OM s’est imposé contre l’AJ Auxerre. Avec ce succès, les Marseillais sont revenus à cinq points du club de la capitale. Si Alexis Sanchez estime que les Olympiens ont leur chance dans la course au titre, Eric Di Meco quant à lui considère qu’ils ont déjà laissé passer leur opportunité et que l’objectif est la seconde place.

Longtemps mené au score, l’OM s’est finalement imposé dimanche soir, lors de la réception de l’AJ Auxerre (2-1). Un succès obtenu grâce à un but d’Alexis Sanchez et qui ramène les Marseillais à cinq points du PSG, battu sur sa pelouse par Lorient (1-3). Satisfait de cette victoire, l’attaquant chilien s’est exprimé au micro de Prime Vidéo après la rencontre et a affirmé que l’OM avait ses chances dans la course au titre.

L’OM met la pression, le RC Lens répond cash https://t.co/MDvNb1JPK8 pic.twitter.com/KrNAZWQxkd — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

« Le tournant de la saison a eu lieu »

« Évidemment, c’était très important de gagner avant de retrouver Lens. C’est beau d’évoluer dans un stade avec cette ambiance, avec ces supporters qui nous aident à gagner ce genre de rencontres. Oui, on est à 5 points du PSG. Ça me fait très plaisir et ça me motive d’être aussi près du leader. Je crois qu’on peut encore être champion », a déclaré Alexis Sanchez. Dans le Super Moscato Show sur RMC , Eric Di Meco s’est exprimé à ce sujet et estime que l’OM a laissé passer sa chance. « Le tournant de la saison a eu lieu, c’était la confrontation directe », a-t-il déclaré.

« L’objectif affirmé, rêvé et la hantise des dirigeants c’est cette deuxième place »