L’OM met la pression, le RC Lens répond cash

Vainqueur dans la difficulté d’Auxerre dimanche soir, l’OM a pris quatre points d’avance sur le RC Lens qui se déplace à Toulouse mardi. Igor Tudor, bien installé dans son siège de dauphin, a parlé du choc contre les Sang et Or qui aura lieu samedi. Franck Haise, de son côté, veut d’abord se focaliser sur le match à Toulouse.

Une semaine après sa victoire dans les ultimes secondes contre l’OL, l’OM s’est encore fait peur. Menés 1-0 à domicile par Auxerre, les hommes d’Igor Tudor ont dû attendre les vingt dernières minutes pour faire la différence. Grâce à des buts de Cengiz Ünder et Alexis Sanchez, les hommes en forme du moment, l’OM a pris quatre points d’avance sur le RC Lens qui affrontera Toulouse mardi soir.

«Ils sont bons mais on est bons aussi»

« C’est un match très important pour nous avec notre position au classement (face à Lens, ndlr). Je me rappelle du match aller contre eux. C’était un match incroyable et fantastique. Je pense qu’on méritait plus de le gagner qu’eux », se souvient bien Igor Tudor . « Ça va être un match difficile parce qu’ils sont bons mais on est bons aussi et ça va être du bon football. Ce sera important de gagner », a expliqué l’entraîneur de l’OM au micro de Prime Video.

«Avant, on doit faire de bonnes choses face à Toulouse»