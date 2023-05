Un gros coup de gueule est poussé à l’OM

Arnaud De Kanel

L'OM n'aura finalement pas réussi à renverser la situation et s'est incliné face au RC Lens dans le choc comptant pour la 34ème journée de Ligue 1. Un gros coup d'arrêt pour les Olympiens qui se font dépasser par leurs adversaires du soir. Les mines marseillaises étaient défaites après la rencontre, à l'image de Pau Lopez, déçu de la prestation de ses partenaires.

Le RC Lens a frappé un grand coup à Bollaert samedi soir. Les Sang et Or ont pris le dessus sur une équipe de l'OM plombée par les blessures d'Alexis Sanchez et de Samuel Gigot et sonnée après le but refusé au Chilien. Pau Lopez a trouvé les mots pour exprimer son ressenti sur cette rencontre et il a tiré un constat très lucide.

«On n’a pas toujours été au niveau»

De passage au micro de Canal+, le portier espagnol était très touché par cette défaite. « On n’a pas joué les 30 premières minutes de la seconde période, on n’a pas toujours été au niveau dans ce match, il y a beaucoup de choses que l'on a mal fait, et autant à améliorer », a-t-il déclaré avant de poursuivre.

«Il faut gagner quatre matches et espérer quelque chose»