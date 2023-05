L’OM tremble pour sa star, le verdict est tombé

Hugo Chirossel

Battu sur la pelouse du RC Lens samedi soir (2-1), l’OM a perdu sa seconde place au classement au profit des Sang et Or. Au lendemain de cette rencontre, l’inquiétude dans les rangs marseillais concerne Alexis Sanchez, remplacé à la mi-temps pour une douleur à la cuisse. Mais les dernières nouvelles sont rassurantes concernant l’international chilien.

L’OM se déplaçait sur la pelouse du RC Lens samedi soir, pour le choc de cette 34e journée de Ligue 1. Une rencontre qui s’est soldée par une victoire des Sang et Or . Ce qui les replace sur la deuxième marche du podium, à trois points du PSG et avec deux longueurs d’avance sur l’OM.

Sanchez remplacé à la mi-temps contre le RC Lens

Au-delà de la défaite, c’est l’état de santé d’Alexis Sanchez qui interpelle du côté de Marseille au lendemain de cette rencontre. En effet, l’attaquant de 34 ans a cédé sa place à Vitinha à la mi-temps. L’international chilien a ressenti une douleur à la cuisse et n’a pas voulu prendre de risque.

Plus de peur que de mal pour Sanchez