OM : Guendouzi fait une grande annonce !

Florian Barré

Battu par Lens 2 buts à 1 ce samedi, l’OM a perdu une bataille essentielle dans la course à la 2ème place. De son côté Matteo Guendouzi n’aura pas pesé sur la rencontre. Le milieu de terrain olympien n’a joué qu’une vingtaine de minutes en fin de match comme c’est régulièrement le cas depuis quelques semaines. En zone mixte, l’ancien joueur d’Arsenal s’est lâché sur son peu de temps de jeu.

Derrière le Paris Saint-Germain, Lens et l’OM luttent pour accéder directement à la Ligue des champions, voire mieux si le club de la capitale s’écroule totalement d’ici la fin de saison. Les Sang et Or recevaient ce samedi le club phocéen dans un match crucial. Malgré un but de Dimitri Payet en toute fin de rencontre, les hommes de Franck Haise se sont imposés 2-1.

L’Arabie Saoudite à l’OM, il lâche une énorme annonce sur la vente du club https://t.co/GkV2qUUnWS pic.twitter.com/mDtRmY5Adv — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

Guendouzi ne veut rien lâcher

Sur le banc des remplaçants lors des quatre derniers matchs, Matteo Guendouzi essaie tant bien que mal d’aider ses coéquipiers dans son nouveau rôle : « Ce n'est pas facile d'être sur le banc mais quand on a la chance d'avoir quelques minutes on essaie de le faire au mieux. Avec certains joueurs, on a toujours gardé la même mentalité de tout donner pour le club. On est à fond derrière l'équipe. Il y a l'esprit d'équipe, jusqu'à la fin de saison. » a lâché le milieu de l'OM en zone mixte.

Guendouzi et l’OM c’est fini ?

Globalement, depuis le début de l’année 2023, Guendouzi a perdu en crédit auprès d’Igor Tudor. L’histoire semble donc toucher à sa fin entre l’OM et l’ancien Gunner. Sous contrat jusqu’en 2025, ce dernier pourrait rapporter une vingtaine de millions d’euros, voire un peu plus si les deux courtisans anglais du joueur (Aston Villa et West Ham) font grimper les enchères. Pour le remplacer, plusieurs noms ont été évoqués. Fabrizio Romano a récemment avancé le nom de Branco van den Boomen, milieu du Toulouse FC, récent champion de France. Le Suisse Denis Zakaria de la Juventus, actuellement prêté à Chelsea, plairait aussi à Pablo Longoria.