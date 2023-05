Neymar : Une solution enfin trouvée pour son transfert ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Insulté par les supporters parisiens devant son domicile de Bougival, Neymar n'est plus en odeur de sainteté dans la capitale. Les dirigeants du PSG ne verraient pas d'un mauvais œil son départ en fin de saison, mais son salaire effraye bon nombre d'équipes européennes. La solution pourrait venir d'un prêt avec option d'achat, avec prise en charge d'une partie de son salaire.

Recrue la plus chère de l'histoire du PSG, Neymar n'est plus intouchable. Six ans après son arrivée, les dirigeants du club parisien seraient prêts à le laisser filer lors du prochain mercato estival. Il faut dire qu'à 31 ans, le joueur brésilien n'est plus au meilleur de sa forme.

Le PSG veut se séparer de Neymar

Eloigné des terrains depuis plusieurs mois en raison d'une blessure à la cheville, Neymar a, aussi, perdu le soutien du public. Des dizaines de supporters ont débarqué devant son appartement à Bougival pour réclamer son départ en fin de saison.

Un prêt avec option d'achat envisagé