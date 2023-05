PSG : Le premier transfert de l’été déjà connu ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le mercato estival promet déjà d’être agité au sein du PSG, autant dans le sens des arrivées que celui des départs, le jeune El Chadaille Bitshiabu affole déjà l’étranger. Courtisé par deux clubs allemands, il pourrait finalement prolonger avant de filer en prêt.

Entre Lionel Messi qui arrive en fin de contrat et ne sera vraisemblablement pas prolongé, Neymar qui se retrouve poussé vers la sortie ainsi que certaines recrues n’ayant pas convaincu et qui pourraient être lâchées dès cet été (Ekitike, Soler, Ruiz…), le PSG peut s’attendre à un mercato estival agité dans le sens des départs.

El Chadaille également courtisé

Mais la direction du PSG devra également composer avec ses jeunes talents déjà courtisés sur le marché, et c’est notamment le cas de son défenseur central de 17 ans, El Chadaille Bitshiabu. Comme l’a révélé L’EQUIPE samedi, l’Eintracht Francfort et le Borussia Dortmund en pincent pour le jeune titi, et ils ont même chacun formulé une offre de transfert au PSG.

Prolongé avant de partir en prêt ?