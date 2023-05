Zidane - PSG : Cette annonce troublante qui relance tout

Amadou Diawara

Malgré l'intérêt du PSG, Zinedine Zidane aimerait prendre la succession de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Et malheureusement pour le club de la capitale, le technicien italien a jeté un énorme froid sur son avenir à la Maison-Blanche dernièrement. En effet, Carlo Ancelotti s'est imaginé disputer sa dernière finale avec le Real Madrid ce samedi soir.

Alors que Christophe Galtier pourrait être remercié par le PSG à l'intersaison, le Qatar rêverait toujours d'attirer Zinedine Zidane vers Paris. Toutefois, le Ballon d'Or 98 serait emballé par l'idée de remplacer Carlo Ancelotti au Real Madrid.

Zidane compte snober le PSG pour le Real

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti n'a eu de cesse de répéter qu'il voulait aller au bout de son bail. Toutefois, lors de sa dernière conférence de presse, le coach merengue a fait une annonce troublante sur son avenir, laissant entendre que la finale de la Coupe du Roi (ce samedi soir contre Osasuna) pouvait être sa dernière.

«Je pense toujours que ça peut être la dernière»