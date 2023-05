Zidane - PSG : Cette annonce qui va faire exulter le Qatar

Amadou Diawara

Pour pallier le potentiel départ de Christophe Galtier cet été, le PSG rêverait toujours de recruter Zinedine Zidane. Toutefois, ce dernier serait emballé par l'idée de prendre la succession de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Mais heureusement pour le Qatar, le technicien italien refuse de quitter la Maison-Blanche avant l'été 2024.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier pourrait être évincé à l'issue de cette saison, et ce, parce que les résultats du PSG sont catastrophiques depuis le début de l'année 2023. Pour combler le vide que laisserait son entraineur, le Qatar rêverait toujours de s'offrir les services de Zinedine Zidane. Toutefois, ce dernier aurait un autre plan en tête pour son avenir.

Zidane veut remplacer Ancelotti au Real

Actuellement libre de tout contrat, Zinedine Zidane serait prêt à faire son retour au Real Madrid pour prendre la place de Carlo Ancelotti, qui pourrait prendre les rênes de la sélection brésilienne. Toutefois, comme l'a révélé le10sport.com en exclusivité, Jürgen Klopp est la cible prioritaire de Florentino Pérez en cas de départ de son coach italien. Et pour arranger les affaires du PSG, Carlo Ancelotti refuse de penser à un départ du Real Madrid avant l'issue de son bail, qui court jusqu'au 30 juin 2024.

Ancelotti refuse de quitter le Real Madrid