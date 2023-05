Zidane - PSG : Le feuilleton est relancé, le Qatar jubile

Pierrick Levallet

Snobé par l'équipe de France il y a quelques mois, Zinédine Zidane est pressenti pour faire son retour en club la saison prochaine. Le technicien français est annoncé dans plusieurs équipes, comme le PSG ou le Real Madrid. Cependant, les Merengue auraient d'autres priorités pour assurer la succession de Carlo Ancelotti.

Sans club depuis l’été 2021, Zinédine Zidane était resté disponible pour prendre la place de Didier Deschamps en équipe de France. Mais avec la prolongation du sélectionneur des Bleus , l’ancien entraîneur du Real Madrid va devoir se retrouver un club. Il a notamment été question d’un retour chez Los Blancos . Toutefois, deux autres noms lui seraient passés devant.

Le Real Madrid a d'autres priorité pour la succession d'Ancelotti

Dans sa chronique pour Caught Offside , le journaliste de BILD Christian Falk indique que Raul serait vu comme une excellente alternative en interne pour la succession de Carlo Ancelotti. L’ancien attaquant des Merengue serait considéré comme « le prince héritier » et serait un sérieux candidat pour le poste sur le banc de la Casa Blanca . Néanmoins, Florentino Pérez estimerait que Xabi Alonso s’est développé plus vite du côté du Bayer Leverkusen et préférerait ainsi qu’il prenne la succession de Carlo Ancelotti si ce dernier venait à partir.

Direction le PSG pour Zidane ? Le Qatar se tient à l'affût

Zinédine Zidane n’est donc pas vraiment la priorité au Real Madrid, comme Le10Sport.com vous le révélait en exclusivité. À voir qui le club madrilène désignera comme le successeur de Carlo Ancelotti. De son côté, Zinédine Zidane va devoir reprendre du service ailleurs. Peut-être au PSG en cas de départ de Christophe Galtier ? Le Qatar rêverait toujours de lui. À suivre...