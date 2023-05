PSG : Un crack sur le départ, le Qatar donne sa réponse

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG pourrait bien perdre l'un de ses cracks. En effet, El Chadaille Bitshiabu attiserait les convoitises sur le mercato. Deux clubs allemands en pinceraient notamment pour lui et seraient déjà passés à l'action pour le recruter. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi n'aurait pas vraiment l'intention de le laisser filer puisqu'il aurait d'autres plans en tête.

S’il ne s’est pas encore imposé au PSG, El Chadaille Bitshiabu a malgré tout impressionné certains clubs sur le mercato. Du haut des 17 ans, et alors que son contrat expire en juin 2024, le défenseur central ferait l’objet de quelques convoitises sur le marché des transferts. Il serait notamment désiré en Bundesliga.

Bitshiabu proche d'un départ du PSG ?

En effet, l’Eintracht Francfort et le Borussia Dortmund en pinceraient pour lui. Par ailleurs, L’Equipe a révélé que les deux clubs allemands étaient passés à l’action dans ce dossier en dégainant une offre de plus de 15M€ bonus compris. El Chadaille Bitshiabu pourrait ainsi connaître le même destin que Moussa Diaby, Christopher Nkunku ou encore Tanguy Kouassi et s’exiler en Allemagne. Mais son cas diviserait en interne.

Nasser Al-Khelaïfi a dit non