Messi, Zidane, Kolo Muani... Toutes les infos mercato du 6 mai

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Messi va faire des dégâts au Barça

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi devrait faire ses bagages en fin de saison et un retour au FC Barcelone fait grandement parler. Néanmoins, comme l'explique Mundo Deportivo , le Barça doit trouver une solution sur le plan économique, ce qui pourrait passer par la vente de nombreux joueurs. Franck Kessié, Ferran Torres, Marcos Alonso, Eric Garcia, ou encore Raphinha sont concernés par cette situation. Et s'ils décident de rester, leur carrière pourrait en prendre un coup...



Le retour de Zidane compromis ?

Toujours sans club, Zinedine Zidane ne sait toujours pas s'il sera sur un banc la saison prochaine. Le PSG rêve d'en faire le successeur de Christophe Galtier, mais un retour au Real Madrid est également évoqué. Cependant, d'après le journaliste de BILD Christian Falk, le club merengue a d'autres options en cas de départ de Carlo Ancelotti. Raul fait ainsi partie des noms qui circulent en interne, mais Florentino Pérez aurait une préférence pour Xabi Alonso dont le travail au Bayer Leverkusen ne passe pas inaperçu.



L’OM prépare un joli transfert

Cet été, l'OM devrait être particulièrement actif sur le mercato, comme Pablo Longoria l'a souvent fait depuis son arrivée. Et cette fois-ci, cela pourrait également passer par des départs importants. Ceux de Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet semblent ainsi en excellente voie. Mais selon les informations de L'EQUIPE , un autre joueur pourrait partir, à savoir Cengiz Ünder qui réalise une belle seconde partie de saison à l'OM.



Le mercato du PSG bloqué par l'incertitude sur l'entraîneur ?

Alors que le mercato du PSG s'annonce brûlant, de nombreuses incertitudes continuent de planer pour la saison prochaine. A commencer par le nom du prochain entraîneur. Et selon les informations de RMC Sport , cela ralentit plusieurs dossiers, à l'image de celui menant à Randal Kolo Muani. L'attaquant français est très convoité sur le marché, et tant que l'avenir de Christophe Galtier ne sera pas réglé, difficile d'imaginer ce transfert aboutir.



