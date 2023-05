Un transfert à 15M€ se prépare au PSG, c’est un classique

Pierrick Levallet

Alors qu'il ne s'est toujours pas imposé au PSG, El Chadaille Bitshiabu a néanmoins tapé dans l'œil de quelques clubs sur le mercato. Le défenseur central de 17 ans plairait notamment à l'Eintracht Francfort et au Borussia Dortmund en Bundesliga. Et s'il venait à rejoindre l'Allemagne cet été, il se rajouterait sur une longue liste des joueurs formés au PSG qui se sont engagés dans des clubs allemands.

Du haut de ses 17 ans, El Chadaille Bitshiabu attise les convoitises sur le mercato. S’il ne n’est pas encore imposé au PSG, le jeune défenseur central aurait tapé dans l’oeil de quelques clubs. Il serait notamment désiré par l’Eintracht Francfort et le Borussia Dortmund. Les deux clubs de Bundesliga seraient d’ailleurs passés à l’action puisqu’ils auraient dégainé des offres supérieures à 15M€ bonus inclus d’après L’Equipe . Si le PSG le laisse filer en Allemagne cet été, El Chadaille Bitshiabu pourrait ainsi suivre le chemin de tant d’autres avant lui.

Nkunku et Diaby ont explosé en Bundesliga

En effet, les titis parisiens qui ont signé dans des clubs allemands sont nombreux ces dernières années. On peut notamment penser à Christopher Nkunku et Moussa Diaby, qui ont explosé au RB Leipzig et au Bayer Leverkusen. Les deux internationaux français ont impressionné dès leurs premiers pas en Bundesliga. Ils sont aujourd’hui considéré parmi certains des meilleurs joueurs à leur poste. Eric Junior Dina Ebimbe a également convaincu son monde à l’Eintracht Francfort. Prêté par le PSG à l’été 2022, le milieu de terrain s’est vite intégré dans l’effectif avant sa blessure à la cheville. Le joueur de 22 ans devrait d’ailleurs rester en Allemagne la saison prochaine, puisque l’option d’achat comprise dans son prêt est pressentie pour être levée.

Zagadou et Coulibaly, aventures mitigées en Allemagne

Pour Dan-Axel Zagadou, l'aventure est assez mitigée en Bundesliga. Recruté par le Borussia Dortmund en 2017, il a très rapidement été lancé au sein de la charnière centrale du club de la Ruhr. Mais les dernières saisons ont été peu convaincantes et il a été transféré au VfB Stuttgart à l’été 2022. Ennuyé par quelques pépins physiques cette saison, il est néanmoins souvent titulaire quand il est apte à jouer. Le titi a d’ailleurs rejoint un autre ancien du PSG en la personne de Tanguy Coulibaly. Formé au sein du club de la capitale, il s’est envolé en Allemagne et a signé à Stuttgart en 2019. L’ailier droit d’aujourd’hui 22 ans est régulièrement utilisé dans la rotation, mais il est cependant couramment sujet aux blessures. Son contrat expire en juin prochain et il devrait pas être conservé sauf retournement de situation. Abdoulaye Kamara et Soumaïla Coulibaly, quant à eux, ont signé au Borussia Dortmund en 2021. Les deux jeunes joueurs, formés au PSG, ont encore tout à prouver en Bundesliga. Soumaïla Coulibaly commence notamment à se faire une petite place, le défenseur central ayant eu droit à quelques minutes dans le championnat allemand et en Ligue des champions cette saison.

Augustin et Kouassi se sont ratés

Mais l’histoire n’a pas été belle pour tout le monde. Recruté par le RB Leipzig en 2017, Jean-Kévin Augustin n'a pas réussi à s'imposer et a été prêté à l’AS Monaco puis à Leeds United pour se relancer. Mais les expériences n’ont pas été concluantes, tout autant que son aventure au FC Nantes. Aujourd’hui, l’attaquant de 25 ans évolue au FC Bâle en Suisse. Tanguy Kouassi a connu une trajectoire similaire en Allemagne. Ennuyé par les blessures, il n’a eu le droit qu’à très peu de temps de jeu lors de sa première saison au Bayern Munich (2020-2021). L’année suivante, il a eu droit à plus de minutes, sans convaincre pour autant. Il a finalement été transféré au FC Séville lors de l’été 2022 pour un montant de 16M€. Mamadou Doucouré, lui, ne compte que deux matchs avec l’équipe A du Borussia Mönchengladbach depuis son arrivée en 2016. Il a notamment été gêné par de graves blessures lors des deux dernières saisons. Si certains anciens jeunes du PSG ont réussi à exploser aux yeux du monde entier en Allemagne, ce n'est cependant pas le cas de tout le monde. El Chadaille Bitshiabu est prévenu.