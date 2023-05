OM : Terrible annonce pour ce transfert à 32M€

Arnaud De Kanel

L'OM a cassé sa tirelire cet hiver pour s'offrir Vitinha. Recruté pour 32M€ en provenance du SC Braga, l'attaquant portugais a connu des débuts compliqués. Igor Tudor peine à lui faire une place dans son onze titulaire. Pour Frédéric Meyrieu, le Croate ne devrait pas forcer avec Vitinha.

Accueilli chaleureusement à l'aéroport de Marignane fin janvier, Vitinha rencontre bien des difficultés depuis son arrivée à l'OM. Le Portugais a débloqué son compteur face à une équipe de Troyes en perdition mais son bilan reste famélique par rapport à l'investissement dont il a fait l'objet. Igor Tudor avait tenté de le lancer d'entrée face à l'OGC Nice mais ça n'avait pas été une réussite. Le jeune attaquant n'a pas trouvé ses marques et étant donné que l'OM est lancé dans le sprint final, le Croate aurait tout intérêt à le laisser sur le banc jusqu'à la fin de la saison d'après Frédéric Meyrieu.

«Il est trop tard dans la saison pour mettre Vitinha dans le onze»

L'ancien joueur de l'OM et du RC Lens a livré son ressenti sur la gestion de Vitinha dans un entretien accordé à La Provence et son avis est assez clair. « Sur certains matches, Tudor a voulu intégrer absolument Vitinha. Peut-être qu’Alexis Sanchez a revendiqué le fait de jouer un peu plus bas. Selon moi, il est trop tard dans la saison pour mettre le Portugais dans le onze de départ. On n'a plus le temps », estime Frédéric Meyrieu.

«Tudor rectifie vite et ça passe»