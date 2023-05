Mercato - PSG : Révolté, Neymar a pris une décision radicale

Arnaud De Kanel

Mercredi soir, plusieurs supporters du PSG se sont rendus devant le domicile de Neymar à Bougival pour réclamer le départ du Brésilien. Une manifestation qui a suscité énormément de réactions à travers la planète. Cela aurait poussé le principal intéressé à trancher radicalement pour son avenir.

La situation est électrique au PSG. Les supporters sont à bout et ils ont fait part de leur mécontentement mercredi en menant plusieurs manifestations au Camp des Loges, à la Factory mais également devant le domicile de Neymar. Une centaine de personnes ont réclamé le départ du Brésilien mais le procédé ne passe pas. Le club juge cela « intolérable », « inacceptable » et « hostile ». Neymar n'en pense pas moins et il penserait à quitter la capitale rapidement.

C'est annoncé, un nouveau scandale va éclater au PSG https://t.co/1EtOUa9i75 pic.twitter.com/CZS2wMGJSW — le10sport (@le10sport) May 6, 2023

Neymar veut partir !

C'est en tout cas ce que nous apprend Relevo ce samedi. Neymar n'a pas du tout apprécié l'action des supporters devant son domicile. Ainsi, comme son ami Leo Messi, il aurait pris la décision de quitter le PSG lors du prochain mercato. Reste à trouver une porte de sortie désormais.

Qui pour accueillir Neymar ?