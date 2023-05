Bourreau de l’OM, il exulte totalement

Arnaud De Kanel

Comme au Vélodrome en octobre dernier, l'OM a chuté face au RC Lens samedi soir. Les hommes d'Igor Tudor sont tombés sur un très grand Loïs Openda, auteur de son 19ème but de la saison. L'attaquant belge n'a pas caché sa joie après le coup de sifflet final.

Opposé au RC Lens samedi soir dans un Bollaert à guichets fermés, l'OM s'est incliné d'un cheveu (2-1). La révolte sonnée par Dimitri Payet n'aura rien changé puisque les Sang et Or ont tenu jusqu'au coup de sifflet final. Grand bonhomme de cette partie, Loïs Openda a marqué le deuxième but lensois. Il sait bien que son équipe a fait un grand pas pour la Ligue des champions grâce à ce succès.

«On méritait cette victoire»

« Franchement, c’est un match exceptionnel, on savait que c'était un match pour prendre de l’avance sur l’OM. On s’est battu, nous les joueurs, les supporters ça prouve notre mentalité. Je pense qu’on a montré un bel état d’esprit, on méritait cette victoire », a confié l'attaquant du RC Lens au micro de Canal+ . Loïs Openda a tenu à saluer l'action collective de ses coéquipiers qui a amené son but.

«Je suis très fier de cette équipe»