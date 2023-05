Il fait une énorme annonce, l'OM va jubiler

Jean de Teyssière

Légende du football français, Guy Roux est désormais un acteur un peu moins omniscient depuis sa retraite d'entraîneur. Le vainqueur du championnat de France 1996 avec l'AJ Auxerre s'est exprimé sur la fin de championnat et espère que le champion de France de cette année ne s'appellera pas le Paris Saint-Germain. Mais plutôt l'OM.

Le match de samedi entre le RC Lens et l'Olympique de Marseille décidera sans doute de quelle équipe pourra tenter de jouer le titre jusqu'à la fin de saison face au PSG. Mais Guy Roux a une préférence, et elle va du coté du club phocéen.

«Lens et Marseille honorent bien le foot français»

Sur les ondes de Europe 1, Guy Roux a rendu hommage à Marseille et Lens, auteurs selon lui d'une saison de haut niveau : « Lens et Marseille honorent bien le football français. Ils le mettent au niveau des grands championnats, au moins autant que l’Italie et l’Allemagne de cette année. »

Marseille ne volera pas son titre de champion