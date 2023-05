Une superstar d'Hollywood affiche son amour pour l'OM !

L'Olympique de Marseille ne laisse personne indiffèrent. Pas même l'acteur américain de renommée internationale, Matt Damon. Dans une interview au Journal du Dimanche, la célébrité s'est avouée séduite par le club phocéen. Les supporters marseillais l'ont d'ailleurs rendu complètement fan.

Connu pour avoir joué notamment dans Les Infiltrés ou encore Will Hunting , Matt Damon a une attache particulière avec l'un des clubs les plus phares de l'hexagone : l'OM. L'acteur ne s'en est pas caché, dans le cadre d'un entretien avec le JDD pour son actualité autour de la sortie d'« AIR ».

