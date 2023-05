Vente OM : Il annonce du lourd en direct

Arnaud De Kanel

A l'OM, l'actualité tourne autour du choc face au RC Lens et du but injustement refusé à Alexis Sanchez. Mais dans la cité phocéenne, on en oublie pas pour autant la vente du club. En milieu de semaine passée, Georges Malbrunot a laissé entendre que l'Arabie saoudite aimerait acquérir un club et il pourrait bien être français.

Bien qu'il enchaine les démentis par le biais de plusieurs communiqués dès qu'une grosse rumeur de vente parait dans la presse, Frank McCourt montre plusieurs signes de désintéressement vis à vis de l'OM. L'Américain avait mit la pression à Pablo Longoria l'été passé car il voulait revoir son argent. Dimanche, au lendemain d'une défaite très dure à encaisser pour son club, l'homme d'affaires a été aperçu au Grand Prix de Miami, preuve que cela ne lui fait ni chaud ni froid. S'il venait à se montrer vendeur, l'Arabie saoudite pourrait prendre possession de son bien.

En direct, il crie au scandale pour l’OM https://t.co/YczvpJAnyn pic.twitter.com/ur8EuZeha1 — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

L'Arabie saoudite intéressée par l'OM ?

Ces dernières années, les rumeurs vont bon train dans la cité phocéenne au sujet de la vente de l'OM. Plusieurs informations aussi folles les unes que les autres sont sorties mais une est revenue avec insistance. Elle faisait écho d'un intérêt d'Al-Walid Ben Talal, un membre de la famille saoudienne. Une rumeur tuée dans l'oeuf avec le rachat de Newcastle par des investisseurs saoudiens. Mais pour Georges Malbrunot, l'Arabie saoudite n'est pas rassasiée et chercherait encore à investir dans le football.

Le sous-entendu de Malbrunot