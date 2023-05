OM : Incroyable, un joueur s’oppose à son entraîneur en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le RC Lens a réalisé la belle opération de cette journée en remportant le choc face à l'OM (2-1). Une victoire logique selon Pau Lopez. Le gardien marseillais estime que son équipe n'a pas été au niveau de l'événement. Son entraîneur, Igor Tudor, ne partage pas cet avis, évoquant des faits de jeu favorables aux Lensois.

Le choc entre l'OM et le RC Lens a tourné en faveur des Sang et Or. Les hommes de Franck Haise l'ont emporté sur leur pelouse et remontent à la deuxième place, qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

« Aujourd’hui on n’a pas mérité de gagner »

Interrogé sur le résultat de cette rencontre, Pau Lopez estime que le résultat est logique. « Aujourd’hui on n’a pas mérité de gagner. Ils ont mérité cette victoire, félicitations pour le match qu’ils ont fait. Ils ont eu plus d’envie que nous » a déclaré le gardien de l'OM au micro de Free Ligue 1 . Quelques minutes plus tard, la même question a été posée à Igor Tudor. Mais la réponse du technicien est bien différente.

Tudor contredit son gardien