L’OM pète les plombs, le RC Lens répond

Samedi soir, le RC Lens a décroché une victoire ô combien précieuse face à l’OM (2-1). Néanmoins, un fait de jeu a tout changé dans ce match puisque Monsieur Turbin a refusé le but d’Alexis Sanchez pour une faute litigieuse sur Kevin Danso. Igor s’est montré particulièrement agacé. Franck Haise lui a répondu.

Avant de s'imposer dans ce match crucial, le RC Lens aurait pu encaisser l'ouverture du score. Et pour cause, en début de match Alexis Sanchez a marqué pour l'OM, un but refusé pour une faute de l'international chilien sur Kevin Danso. Ce qui a rendu fou Igor Tudor.

Tudor craque contre l'arbitrage

« Alexis (Sanchez) m'a dit que le but était valable. Je le crois. J'ai ensuite revu l'action, je n'ai pas vu de faute... Ce sont des détails, comme toujours dans le foot. (...) Un détail peut être un deuxième carton jaune à (Facundo) Medina. Ils ont eu le courage d'annuler notre but mais pas de mettre le second carton à Medina. Quand tu as des couilles dans un sens, tu dois l'avoir dans l'autre », confiait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.

Haise défend l'arbitre