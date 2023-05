F1 : Verstappen menacé, nouvelle masterclass à venir ?

Arnaud De Kanel

Place à la cinquième manche du championnat du monde de Formule 1 ce dimanche avec le Grand Prix de Miami. La course promet d'être animée au vu des mauvais placement de Charles Leclerc, Lewis Hamilton et surtout Max Verstappen sur la grille de départ. Le Néerlandais devra batailler s'il ne veut pas perdre sa place de leader au profit de son coéquipier Sergio Perez.

Jour de course en Formule 1 ! Pour la deuxième fois de son histoire, le paddock fait escale à Miami. La séance de qualifications qui s'est tenue samedi soir a été très mouvementée. De ce fait, la grille de départ est complètement chamboulée. Max Verstappen s'élancera de la 9ème position, ce qui promet un grand spectacle.

F1 : Verstappen condamné à une remontada, c’est une habitude ! https://t.co/K08ZJVpOpn pic.twitter.com/5i5k1CQdbd — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

Leclerc à la faute, Verstappen enrage, Alpine en profite

Il y a déjà du spectacle à Miami bien avant que le départ du Grand Prix ne soit donné. Les qualifications ont rendu en verdict très surprenant. En délicatesse avec sa Mercedes, Lewis Hamilton s'est arrêté en Q2 et partira depuis la 13ème position. Autre pilote pas verni, et pas des moindres, le leader Max Verstappen. Impressionnant en Q1 et en Q2, il a attendu les dernieres minutes de la Q3 pour réaliser son chrono de référence. Problème, Charles Leclerc a fini dans le mur et les commissaires de course ont brandi le drapeau rouge, mettant fin à la séance. Le double champion en titre s'élancera donc de la 9ème position et il sera condamné à une nouvelle remontée mais il en a l'habitude. De son côté, le Monégasque partira 7ème, juste devant Esteban Ocon. Le coéquipier du Français, Pierre Gasly, a profité du chaos pour signer le cinquième chrono. Devant, c'est Sergio Perez qui partira en pole, suivi des deux espagnols Fernando Alonso et Carlos Sainz. En cas de victoire, le Mexicain pourrait prendre les rênes du championnat. Ça promet !

La grille à Miami

1 - Sergio Perez (Red Bull)

2 - Fernando Alonso (Aston Martin)

3 - Carlos Sainz (Ferrari)

4 - Kevin Magnussen (Haas)

5 - Pierre Gasly (Alpine)

6 - George Russell (Mercedes)

7 - Charles Leclerc (Ferrari)

8 - Esteban Ocon (Alpine)

9 - Max Verstappen (Red Bull)

10 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

11 - Alex Albon (Williams)

12 - Nico Hulkenberg (Haas)

13 - Lewis Hamilton (Mercedes)

14 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

15 - Nyck De Vries (AlphaTauri)

16 - Lando Norris (McLaren)

17 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

18 - Lance Stroll (Aston Martin)

19 - Oscar Piastri (McLaren)

20 - Logan Sargeant (Williams)