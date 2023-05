F1 : Tension avec Verstappen, Red Bull calme tout le monde

Benjamin Labrousse

Alors que le Grand Prix de Miami aura lieu ce dimanche, une bataille entre Sergio Perez et Max Verstappen semble se mettre en place pour le titre de champion du monde. Si le Néerlandais pensait tenir la corde en tant que leader de l’écurie autrichienne, son coéquipier mexicain semble dans la forme de sa vie. Une situation potentiellement source de tensions, mais qui n’inquiète pas pour autant Christian Horner, directeur de l'écurie.

Après quatre courses, l’égalité est quasi parfaite entre Sergio Perez et Max Verstappen. Checo a remporté dimanche dernier le Grand Prix d’Azerbaïdjan et recolle ainsi à son coéquipier néerlandais également vainqueur de deux courses. Ainsi, le Grand Prix de Miami pourrait s’annoncer particulièrement excitant pour les deux pilotes de chez RedBull.

La rivalité Perez-Verstappen est «un problème de luxe» pour Horner

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Christian Horner, team principal de RedBull, est revenu sur cette rivalité naissante entre ses deux pilotes. « Je pense que c’est un problème de luxe, tout d’abord. Tout directeur d’équipe dans la voie des stands espère avoir ce problème. C’est quelque chose que nous avons vécu auparavant et je pense que le plus important est de s’assurer que la paranoïa ne s’installe pas, que les deux pilotes soient traités de la même manière. Vous vous efforcez d’assurer l’égalité et ça va jusqu’au point de savoir qui sort le premier du garage chaque week-end, ça alterne. Ça alterne même dans le débriefing, qui parle en premier » .

