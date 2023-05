F1 : Un clash éclate avec Mercedes, Verstappen calme tout le monde

Pierrick Levallet

Samedi dernier, lors de la course sprint en Azerbaïdjan, Max Verstappen et George Russell s'accrochaient. Les caméras ont alors pu capter des explications entre les deux pilotes, et le Néerlandais était visiblement très remonté contre le Britannique. Mais quelques jours plus tard, Max Verstappen et George Russell semblent être passés à autre chose.

En Azerbaïdjan, Max Verstappen était visiblement très tendu. N’appréciant pas du tout la révolution mise en place par la F1 pour le sprint, le Néerlandais est allé au clash avec George Russell. Les deux pilotes se sont accrochés, et les caméras ont pu capter des explications entre eux après la course. « Attends-toi à la même chose la prochaine fois ! C*nnard.. » a notamment lâché Max Verstappen.

«Plus borné, tu meurs !»

« Je respecte beaucoup tous les pilotes. Mais là c’est du George typique. Plus borné, tu meurs ! C’est un peu du bon sens ce que vous faites au premier tour. Vous n’avez qu’à vous imaginer à notre place. Ils sont plus lents que nous et risquer autant au premier tour, je pense que ce n’est pas très gratifiant. De toute façon je l’aurais eu quelques tours après. Il y a aussi un risque d’endommager votre voiture, pas seulement la mienne. Bien sûr, j’ai eu un trou dans mon ponton, mais il pourrait aussi avoir une crevaison et sa course est également terminée » a pesté le pilote de Red Bull par la suite, visiblement très remonté contre George Russell.

«On continuera à se parler normalement»