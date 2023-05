F1 : Coup de tonnerre chez Ferrari, Leclerc prend une décision retentissante

Jean de Teyssière

Les futures saisons de Formule 1 promettent des mercatos animés. Entre la rumeur Lewis Hamilton qui pourrait filer chez Ferrari et celle menant Charles Leclerc chez Mercedes, rien n'est sûr pour le moment mais ça promet de faire des étincelles ! Concernant Charles Leclerc, son contrat avec Ferrari prend fin en 2024 et il n'a toujours pas prolongé. De quoi faire naître des rumeurs. Auxquelles il a répondu.

L'inconnu sur le paddock existe également dans l'avenir des pilotes. Avec enfin un podium décroché au bout de la quatrième course de la saison (3ème en Azerbaïdjan), Charles Leclerc s'est peut-être mis en ordre de marche mais l'écart avec Max Verstappen, le leader du championnat des pilotes reste important (65 points). Avec une monoplace qui semble encore moins performante que la saison passée, Charles Leclerc peut-il dire adieu à Ferrari à l'issue de son contrat ?

« Il est trop tôt pour en parler »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Charles Leclerc a été interpellé concernant la prolongation de son contrat avec Ferrari, qu'il estime être encore trop tôt : « Si nous sommes tous les deux, Ferrari et moi, heureux de continuer ensemble, cela arrivera. Mais il est trop tôt pour en parler. »

F1 : Leclerc impressionne, Verstappen est prévenu https://t.co/KPIXxd7Q3S pic.twitter.com/wuluqGgoxu — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

« Je ne suis pas satisfait des performances de ces dernières années »