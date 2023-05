F1 : Alonso annonce du lourd et fait trembler Hamilton et Ferrari

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une belle quatrième place à Bakou, Fernando Alonso arrive à Miami avec toujours la même ambition de se rapprocher du podium. Le pilote Aston Martin espère surpasser ses rivaux les plus proches. Mercedes et Ferrari sont donc prévenues, l'Espagnol compte bien retrouver le top 3.

Quelques jours après le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, la Formule 1 est déjà de retour ! En effet, le paddock a rendez-vous à Miami ce week-end pour la première des trois courses aux Etats-Unis cette saison. Après trois podiums pour lancer la saison, Fernando Alonso a terminé quatrième à Bakou mais reste troisième au classement des pilotes derrière les deux Red Bull, intouchables depuis le début de l'année 2023. Et le double champion du monde est toujours très ambitieux puisqu'il vise un podium à Miami.

Alonso annonce la couleur pour Miami

« C’est bon d’être de retour à Miami ! C’est un endroit formidable à visiter pour la Formule 1 et nous sommes ravis de notre premier Grand Prix de l’année aux États-Unis. J’ai toujours aimé visiter ce pays et j’apprécie l’approche et la passion pour le sport ici. Nous sortons d’un week-end intense à Bakou qui nous a vu marquer 22 points en équipe et terminer à une seconde d’un autre podium. La voiture s’est bien comportée malgré un temps limité pour se préparer », assure Fernando Alonso dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant d'envoyer un message clair à la concurrence.

«Nous viserons à surpasser nos rivaux les plus proches»