F1 : Alpine n’y arrive plus, la grosse annonce de Gasly

Benjamin Labrousse

Lors des deux derniers Grand Prix, Alpine a connu de grosses déceptions. L’écurie française ambitionne toujours la 5ème place au classement des constructeurs, mais se trouve dans une situation compliquée après un nouveau week-end cauchemardesque à Bakou. Décevant en Azerbaïdjan, Pierre Gasly compte bien remettre les choses en ordre ce dimanche à Miami.

Respectivement 14ème et 15ème sur le circuit urbain de Bakou ce dimanche, Pierre Gasly et Esteban Ocon n’ont pas su remettre Alpine en confiance. La formation dirigée par Otmar Szafnaueur avait déjà connu de gros problèmes en Australie, où ses deux pilotes s’étaient mutuellement accrochés en fin de course. Pour Gasly, la situation est d’autant plus frustrante que la nouvelle recrue de l’écurie française aspire à faire ses preuves.

« Nous nous sommes rendu les choses difficiles » estime Gasly à propos de Bakou

Dans un entretien accordé à F1Only , Pierre Gasly est revenu sur sa piètre performance en Azerbaïdjan le week-end dernier. « C’était clairement un très mauvais week-end et nous souhaitons tous passer vite à autre chose. Nous étions sur la défensive dès vendredi. Dès lors, nous nous sommes rendu les choses difficiles pour être en lice pour les points. Quand de tels week-ends arrivent, il est important de débriefer collectivement et avec précision pour comprendre au mieux tout ce que nous aurions pu mieux faire afin d’éviter toute récidive sur les courses à venir » .

Miami, un circuit qui plaît à Pierre Gasly