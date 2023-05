F1 : Alpine vit un cauchemar, il lâche une terrible annonce

Benjamin Labrousse

Après un accrochage entre ses deux pilotes en Australie début avril, Alpine a encore connu une journée très compliquée ce dimanche lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Entre Pierre Gasly longtemps resté lanterne rouge, et le drame évité de peu par Esteban Ocon en fin de course, Bakou n’a clairement pas été une réussite pour l’écurie française. Du jamais-vu selon l’ingénieur Alan Permane.

Le cauchemar continue pour Alpine. Ce dimanche, Pierre Gasly et Esteban Ocon n’ont clairement pas fait parler d’eux de la meilleure des manières. Et pour cause, respectivement 14ème et 15ème à l’arrivée du circuit urbain de Bakou, les deux pilotes français ont déçu.

Reconversion improbable pour Charles Leclerc, la F1 va halluciner https://t.co/n43Gh6CrIZ pic.twitter.com/dsFuoafvD8 — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

Un week-end noir pour Alpine en Azerbaïdjan affirme cet ingénieur

« Je ne peux comparer ce week-end à aucun autre. Franchement, ça a été si frénétique, stressant et difficile ! Il faut commencer bien préparé et vivre un week-end sans accroc. Nous n'avons eu ça avec aucune voiture en EL1. Et cela a dégénéré à partir de là » , affirme l’ingénieur Alan Permane dans des propos relayés par Motrosport.com . « Ils avaient une sacrée tâche avec le changement de moteur de Pierre. Et cela a des répercussions que vous ne voyez pas. Ils arrivent ici le mercredi et construisent les voitures, mais nous construisons aussi nos pièces de rechange : la boîte de vitesse de rechange, les moteurs de rechange et les choses comme ça » , conclut le Britannique.

Alpine loupe le coche à Bakou, « il n’est pas facile de s’en remettre »