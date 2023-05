Scène hallucinante en F1, la FIA sort du silence

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'image a fait grandement parler. Il faut dire que l'issue aurait pu être dramatique. A deux tours de l'arrivée du Grand Prix d'Azerbaïdjan, Esteban Ocon s'arrête au stand et se retrouve face à de nombreuses personnes qui n'auraient jamais du se trouver à cet endroit. L'incident a été évité de justesse et la FIA a publié un communiqué.

A Bakou, la catastrophe a été évitée de peu. En effet, alors qu'il restait deux tours, Esteban Ocon s'arrête au stand alors que le protocole de fin de course avait démarré. Le pilote Alpine a donc du freiner en urgence pour éviter de percuter plusieurs personnes, ce qui aurait pu être dramatique. « Cela aurait pu être une grosse, grosse erreur aujourd’hui. Je me suis approché d’eux et j’ai dû réagir. Je n’aurais pas aimé être là avec la vitesse à laquelle j’arrivais. Si j’avais manqué le point de freinage, cela aurait pu être un grand désastre. C’était fou », expliquait le Français après la course. Et par le biais d'un communiqué, la FIA a réagi à cette situation.

La FIA réagit à l'entrée au stand d'Esteban Ocon

« Les commissaires ont entendu les représentants de la FIA et ont déterminé que les représentants concernés ont pris des mesures pour mettre en place la zone du parc fermé et ont également autorisé les médias et d’autres personnes à se rassembler au début de la voie des stands et sur le muret des stands pendant le dernier tour de la course, alors que la voie des stands était ouverte et avant le dernier arrêt aux stands. Nous avons noté qu’il n’était pas inhabituel pour les représentants d’autoriser ces personnes à entrer dans la voie des stands juste avant la fin de la course, dans le cadre habituel de la préparation du parc fermé et de la cérémonie du podium. Toutefois, dans le cas présent, un pilote a dû s’arrêter dans le dernier tour, ce qui a créé une situation très dangereuse pour les personnes qui se trouvaient dans la voie des stands à ce moment-là », peut-on lire dans le communiqué.

«Les représentants de la FIA ont exprimé leurs regrets»