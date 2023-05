F1 : Alpine au bord du gouffre, Gasly fait une promesse

La rédaction

Alpine a connu une journée très compliquée ce dimanche lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. L’écurie française n’a pas su rebondir après sa mauvaise performance en Australie, et continue de douter. Esteban Ocon (15ème) s’est fait une énorme frayeur en fin de course, tandis que Pierre Gasly (14ème) très ambitieux lors de l’avant-saison, s’est démené à l’arrière de la course. Mais ce dernier veut absolument passer à autre chose.

Après leur accrochage en Australie, Esteban Ocon et Pierre Gasly avaient à cœur de se remobiliser ce dimanche sur le circuit de Bakou. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour les pilotes d’Alpine. Respectivement 15ème et 14ème, les deux Français peinent à se démarquer en ce début de saison. Pourtant, l’un comme l’autre ne souhaitent pas céder à la panique, et mettent désormais cap sur Miami.

Gasly déjà concentré sur Miami

« Nous voulons rapidement tourner la page de ce week-end très frustrant pour nous tous dans l’équipe. Nous devons faire en sorte que ce genre de performances ne se reproduise plus. Nous ne sommes clairement pas là où nous devrions être et nous devons revenir plus forts la semaine prochaine à Miami, sur un circuit plus conventionnel » déclare un Pierre Gasly visiblement très frustré, dans des propos relayés par Next-Gen Auto . « Concernant ma course, nous avons essayé quelque chose de différent sur la stratégie et nous espérions avoir de la réussite, mais nous ne pouvions pas faire beaucoup plus en fin de compte. J’ai réalisé quelques dépassements. C’est toujours satisfaisant, mais c’est beaucoup plus gratifiant quand des points sont en jeu. J’ai déjà hâte de reprendre le volant le week-end prochain à Miami » . Gasly promet donc d’être au rendez vous pour la prochaine course, alors que récemment, le directeur technique d’Alpine Otmar Szafnaueur s’est exprimé sur son intégration.

Ocon « convaincu » de faire mieux à Miami