F1 : Après son énorme transfert, Alpine se lâche sur Gasly

La rédaction

Arrivé à l’intersaison en provenance d’AlphaTauri, Pierre Gasly a connu des hauts et des bas pour ses premières courses chez Alpine. En Australie, début avril, le pilote français aurait pu connaître un bien meilleur sort s’il ne s’était pas accroché avec son coéquipier Esteban Ocon. Quoi qu’il en soit, le team principal de l’écurie française Otmar Szafnauer est satisfait des débuts de sa recrue.

« Je suis récemment allé à Enstone et je suis enthousiasmé par ce que l’équipe apporte et prépare pour la suite. Il est temps de se replonger dans le travail et de viser de solides performances dignement récompensées ! » . Voilà ce que déclarait récemment un Pierre Gasly loin d’être abattu par son accrochage avec Esteban Ocon en Australie. 14ème au classement du championnat du monde avec 4 petits points, l’ancien d’AlphaTauri met désormais le cap sur Bakou, où le Grand Prix d’Azerbaïdjan aura lieu ce dimanche.

Gasly pas encore à son meilleur niveau

Dans le podcast F1 Nation , le directeur d’équipe d’Alpine, Otmar Szafnaueur a estimé que Pierre Gasly n’est pas encore au maximum de ses capacités. « Il est vraiment, vraiment proche, mais je crois qu'il va y avoir des gains minimes. Ce n'est pas qu'il n'est pas en harmonie avec la voiture, mais en F1, il faut que tout soit parfait. Et ça ne peut simplement pas se faire en trois courses » .

« Le meilleur reste à venir » pour Pierre Gasly selon Otmar Szafnaueur