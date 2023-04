F1 : Mercedes annonce du très lourd pour Hamilton, Verstappen peut s’affoler

Pierrick Levallet

Cette année, Lewis Hamilton est loin du calvaire qu'il vivait la saison passée à la même période. Mais le Britannique a toujours un peu de retard sur Max Verstappen à rattraper. Dans cette optique, Mercedes a entamé une révolution en interne. D'ailleurs, l'écurie menée par Toto Wolff se dit confiante après ce profond changement.

En difficulté la saison dernière, l'écurie Mercedes semble bien mieux armée cette année. Mais il y a encore beaucoup du pain sur la planche si elle veut rattraper Red Bull et permettre à Lewis Hamilton de se battre avec Max Verstappen. Le Grand Prix d’Australie a malgré tout été porteur d’espoir pour le septuple champion du monde, deuxième derrière le Néerlandais. Le Britannique s’est montré très convaincant sur la piste de Melbourne. Et pour continuer sur sa bonne lancée, Mercedes a entamé une révolution en interne. Deux ans après avoir cédé son rôle de directeur technique à Mike Elliott, James Allison est revenu aux commandes. Les deux Britanniques ont échangé leur poste. Et James Allison n’a pas manqué d’expliquer pourquoi ce changement a eu lieu.

F1 : Catastrophe pour Mercedes, l’annonce qui ne va pas plaire à Hamilton https://t.co/9cL3XLPRL1 pic.twitter.com/IzETUwOhkO — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

«Nous pensons que cette écurie sera encore plus puissante»

« Nous avons analysé notre situation ici à Brackley, et Mike et moi avons conclu que nous pouvions couvrir les sujets relativement bien à nous deux. Mais peut-être que la lutte pour le titre à court terme avec une monoplace me convenait mieux, et qu'il était un bien meilleur joueur d'échecs que moi - et serait ainsi plus adapté au travail que je faisais précédemment en tant que CTO. Nous avons donc ajusté l'organisation et en avons trouvé une qui nous paraît meilleure » a confié le nouveau directeur technique de Mercedes dans le podcast F1 Nation . James Allison a ensuite annoncé que cette révolution allait être très bénéfique à l’écurie, et donc à Lewis Hamilton.

«Nous allons jouer le meilleur rôle possible dans cette remontée»