F1 : Alonso a un énorme projet, Verstappen peut trembler

Arnaud De Kanel

Fernando Alonso est de retour au sommet de son art. Près de 17 ans après son dernier titre, le Taureau des Asturies se met à rêver d'un troisième sacre grâce aux performances hallucinantes de sa monoplace Aston Martin. Son but est clair : continuer pour se rapprocher au plus de Red Bull et de son leader Max Verstappen.

C'est sans aucun doute le transfert de l'année en Formule 1. Début août, Fernando Alonso annonçait son arrivée chez Aston Martin et alors que tout le monde lui prédisait l'enfer, le double champion du monde réalise l'un des meilleurs débuts de saison de sa longue carrière. Malgré ses 41 printemps, il se voit voit bien continuer son aventure en Formule 1 avec l'écurie britannique pour aller chercher Max Verstappen.

«Peut-être que dans quelques années, nous serons là-haut avec eux»

Bien qu'il n'ait pas encore pris de décision pour son avenir, Fernando Alonso se projette déjà dans le futur avec Aston Martin dans l'espoir de se rapprocher de Red Bull pour concurrencer Max Verstappen. « Je veux être encore deux à trois ans à ce niveau. C’est aussi l’objectif de l’équipe. Nous ne sommes pas encore au stade de gagner un championnat, mais nous avons ce temps-là pour atteindre l’objectif. C’est pourquoi je suis revenu en Formule 1 en 2021 après quelques années d’absence. Je pensais que les nouveaux règlements à venir la saison dernière allaient tout mélanger, ce qu’ils ont fait. Oui, Red Bull domine, mais vous ne voyez pas de gros écarts - tout le peloton est couvert en 1,2 à 1,3 secondes - alors peut-être que dans quelques années, nous serons là-haut avec eux. C’est l’objectif », a récemment confié l'Espagnol. Alonso se donne du temps avant de communiquer sur son avenir.

«J’aimerais croire que je suis meilleur que jamais»