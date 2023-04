Hamilton : Une énorme erreur est révélée en F1

Arnaud De Kanel

Cela fait maintenant depuis 2013 que Lewis Hamilton pilote chez Mercedes. L'histoire aurait pu être bien différente pour le Britannique si Helmut Marko n'avait pas conseillé son profil à Niki Lauda. D'ailleurs, la figure emblématique de Red Bull regrette d'avoir suggéré Hamilton à son compatriote.

Après des débuts tonitruants chez McLaren de 2007 à 2013, Lewis Hamilton a quitté son pays natal pour s'envoler vers l'Allemagne et rejoindre Mercedes dès la saison 2013. Avec du recul, les Flèches d'Argent ont fait le meilleur choix possible puisque le Britannique a écrasé la concurrence pendant près d'une décennie. Mais l'écurie allemande doit aussi et surtout une fière chandelle à Helmut Marko. En effet, le dirigeant emblématique de Red Bull avait conseillé au regretté Niki Lauda, président exécutif de Mercedes de l'époque, de recruter Lewis Hamilton. Le docteur pensait qu'en envoyant Hamilton chez Mercedes, il représenterait moins une menace pour Red Bull que s'il était resté chez McLaren. Une « erreur fondamentale » selon l'Autrichien.

«Je lui ai donné des informations»

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Helmut Marko est revenu sur cet épisode qui s'avère être sa plus grosse erreur à ce jour. « Je lui ai donné des informations selon lesquelles Lewis serait disponible. Bien sûr, je n’étais pas altruiste. A l’époque, nous pensions que Lewis serait moins une menace pour nous chez Mercedes que chez McLaren, pour qui il pilotait à l’époque », a expliqué l'Autrichien avant de poursuivre.

«Je ne referais certainement pas ça»