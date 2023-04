F1 : Leclerc fait une grande annonce sur Red Bull

La rédaction

Après un début de saison très décevant, la Scuderia Ferrari souhaitait clairement profiter du Grand Prix d’Azerbaïdjan pour remettre de l’ordre. Et c’est désormais chose faite suite à la 3ème place de Charles Leclerc à Bakou ce dimanche. Le Monégasque, qui a offert son premier podium à l’écurie italienne cette saison, estime cependant que l’écart avec Red Bull est immense.

3ème à Bakou ce dimanche, Charles Leclerc a retrouvé des sensations. Malgré la domination de Sergio Perez et de Max Verstappen, le Monégasque a réalisé une belle performance au vu du contexte actuel chez Ferrari. L’écurie italienne, concurrente directe de Red Bull l’an passé, avait complétement manqué son début de saison, et le dernier GP en Australie début avril, avait été une catastrophe.

F1 : « C**nard », Verstappen part au clash avec Mercedes, ça va chauffer ! https://t.co/rWPvwkY1NK pic.twitter.com/ZTtHKeiWiW — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

Pour Leclerc, « RedBull est dans une autre ligue »

Après son 1er podium de la saison, Charles Leclerc a néanmoins établi un aveu d’impuissance face à l’écurie autrichienne, qui survole les débats en ce début de saison. « Red Bull est dans une autre ligue en ce qui concerne la course. Un très bon tour (de qualification) a réussi à nous mettre devant, mais sur 51 tours ce n’était tout simplement pas possible, ils ont tellement de rythme par rapport à nous en course. Ils ont trouvé quelque chose que nous n’avons pas encore trouvé. La sensation (dans la voiture) est un peu meilleure, mais quand je vois l’écart (à la fin de la course), je ne sais pas trop à quel point nous avons réduit notre retard. L’Aston Martin est également très rapide, donc nous avons encore du travail à faire » , déclare le Monégasque dans des propos relayés par F1Only .

Ferrari a fait son « maximum » à Bakou selon Charles Leclerc