F1: Fin du calvaire pour Leclerc, du changement a lieu !

L’Azerbaidjan réussit décidément bien à Charles Leclerc, qui a obtenu ce vendredi sa troisième pole position consécutive à Bakou. Le Monégasque, qui connait un début de saison très compliquée avec Ferrari, partira donc en tête dimanche devant les Red Bull de Max Verstappen (2e) et Sergio Pérez (3e), avec la volonté de mettre fin à sa mauvaise série.

Charles Leclerc commence à retrouver le sourire ! Alors qu’il réalise un début de saison catastrophique, totalisant seulement 6 points en trois Grands Prix, le pilote Ferrari a fait le plein de confiance ce vendredi sur le circuit urbain de Bakou qu’il connaît bien, signant sa troisième pole position consécutive en Azerbaidjan. Leclerc s'élancera donc dimanche en position de pointe, devant les Red Bull de Max Verstappen (2e) et Sergio Pérez (3e). De quoi ravir le Monégasque avant la reprise de la saison.

« Une bonne surprise »

« C’est une bonne surprise , a confié Charles Leclerc au micro de Mark Webber, relayé par Nextgen-Auto. On est arrivé ici en espérant être devant Aston Martin et Mercedes, et me voilà en pole position ! On sait que notre voiture est encore moins rapide que la Red Bull en course. Mais je suis très content de mon tour, j’ai pu réaliser presque le tour parfait pour aller chercher la pole . »

« Ça a bien marché »