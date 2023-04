F1 : Alonso en couple avec Taylor Swift ? Il balance

La rédaction

Engagé dans sa 21ème année en tant que pilote de Formule 1, Fernando Alonso réussi un départ canon avec sa nouvelle équipe Aston Martin. L'Espagnol a terminé trois fois à la troisième place lors des trois premiers Grands Prix de la saison, pour la première fois depuis dix ans. C'est donc tout naturellement que le double champion du monde de Formule 1 en 2005 et 2006 fait les gros titres, y compris à cause de sa vie privée et une prétendue relation avec la chanteuse Taylor Swift...

Comment en est-on arrivé là ? Une rumeur, venue des Etats-Unis puis relayée par les médias espagnols, fait état d'une idylle naissante entre la chanteuse américaine Taylor Swift (33 ans) et le pilote d'Aston Martin Fernando Alonso (41 ans). Une rumeur qui a pris de l'ampleur car ces deux stars sont toutes deux célibataires depuis peu. Fernando Alonso s'est séparé de Andrea Schlager, une journaliste autrichienne début avril tandis que Taylor Swift a elle aussi mis fin à sa relation longue de six ans avec l'acteur Joe Alwyn. La chanteuse garde le silence alors que le pilote automobile s'en amuse…

Alonso s'amuse de la rumeur… qui la relance

Conscient de cette rumeur qui enfle, Fernando Alonso a récemment posté une vidéo sur TikTok où il fait mine de regarder son téléphone. Jusque là, rien de spécial sauf que la musique utilisée n'est autre qu'un tube de Taylor Swift, Karma. Il n'en fallait pas plus pour relancer les rumeurs d'une idylle entre les deux célébrités.

F1 : Alonso en route vers un retentissant exploit https://t.co/AgkpbyiqRT pic.twitter.com/S9P42uDHH9 — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

« Je préfère ne pas le commenter »