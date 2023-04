F1 - GP d’Azerbaïdjan : Vers une course de folie ?

Arnaud De Kanel

La Formule 1 fait escale à Bakou ce week-end fin d'y disputer le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Arrivée dans le calendrier en 2017, cette course a rapidement convaincu les organisateurs puisqu'elle laisse place au spectacle a chaque fois. On ne s'ennuie jamais à Bakou, la preuve.

Le départ du septième Grand Prix d'Azerbaïdjan de l'histoire sera donné ce dimanche à 13h heure française. La course possède la particularité de se disputer en pleine ville, comme à Monaco, mais avec une plus grande marge de manoeuvre pour les dépassements. Ainsi, il y a toujours du spectacle à Bakou et ce Grand Prix réserve de grandes surprises.

Des courses passionnantes

En 2017 par exemple, Daniel Ricciardo va réaliser un exploit. Alors 17ème après un passage aux stands imprévu, l'Australien va entamer une folle remontée. Il va profiter de l'intervention de la voiture de sécurité suite à un crash de Verstappen pour partir 6ème au re-start. Après, le show va commencer. Il va réaliser un triple dépassement exceptionnel pour remonter à la troisième place. Sebastian Vettel va par la suite écoper d'une pénalité tandis que Lewis Hamilton ira aux stands, se faisant dépasser par Ricciardo qui triomphera à l'arrivée. D'ailleurs, les esprits s'étaient échauffés en piste car Vettel avait percuté Hamilton à basse allure puisqu'ils étaient derrière la voiture de sécurité. L'Allemand pensant que le ralentissement du Britannique était volontaire, il s'était mis à sa hauteur pour lui mettre un coup de roue. On peut également noter le crash des deux Red Bull en 2018, avec celui de Romain Grosjean également ou encore le Grand Prix disputé en 2021 qui avait réservé une sacrée surprise avec la troisième place de Pierre Gasly. Le pilote Alpine le sait bien, tout peut arriver à Bakou.

«On ne sait jamais à Bakou… Tout peut arriver !»