F1 : Alonso lâche une énorme confidence, Verstappen va rougir

La rédaction

Fernando Alonso est âgé de 41 ans mais a encore de beaux jours devant lui, si l'on en croit ses incroyables performances. Trois fois troisième en trois courses, le numéro quatorze a attendu dix ans avant de réaliser ce trois à la suite. Mais devant lui se trouve à chaque reprise l'incroyable Max Verstappen, plus que jamais en route vers un troisième titre mondial consécutif. Et Alonso a dressé les louanges du pilote néerlandais.

Le début de saison d'Aston Martin est tonitruant. Et dans Marca , Fernando Alonso avoue être surpris : « Ça se passe extrêmement bien, étonnamment bien, pour être honnête. Nous pensions que nous aurions une bonne voiture, mais honnêtement pas assez bonne pour défier Mercedes ou Ferrari. Notre voiture est au-dessus des performances que nous attendions. »

« Je parierais sur le fait qu'il gagnera encore en 2023, 24 et 25 »

Dans une interview accordée au média ibérique, Fernando Alonso évoque également son concurrent sur les pistes, Max Verstappen, qu'il voit bien être lancé dans une période de domination même si son but est que cela ne se produise pas : « Si je n'étais pas dans le sport, je dirais oui et je parierais sur le fait qu'il gagnera encore en 2023, 24 et 25, mais en tant que pilote d'Aston Martin, j'espère qu'il ne gagnera pas et j'essaie de ne pas laisser cela se produire. Mais ils sont la voiture dominante et le pilote dominant, comme cela s'est produit avant avec Mercedes ou avant avec Red Bull. S'il n'y a pas de changement de réglementation, avec la réglementation actuelle, il est logique qu'ils continuent à gagner. »

« Il est au sommet et pilote mieux que quiconque »