F1 : Hamilton est de retour, Alonso hallucine

Après avoir vécu un calvaire en 2022, Lewis Hamilton semble bien mieux armé cette saison. Le Britannique a notamment impressionné en Australie le 2 avril dernier en terminant deuxième derrière Max Verstappen. Le pilote de Mercedes est en train de faire son retour, et Fernando Alonso estime qu'il est très loin d'être facile à battre.

La saison passée, Lewis Hamilton a vécu un véritable calvaire. Après avoir vu son huitième titre lui échapper en 2021, le Britannique a été lourdement victime du changement de réglementation. Mercedes faisait face à un gros problème de marsouinage, qui empêchait le septuple champion du monde de performer correctement. Les choses se sont améliorées en cours d’année, mais il était trop pour Lewis Hamilton, qui était déjà exclu de la course au titre. Résultat, le pilote de Mercedes a terminé à la sixième place du classement général.

Loin de son calvaire, Hamilton a impressionné en Australie

Mais en 2023, tout semble différent. Lewis Hamilton n’est plus gêné par les mêmes soucis et a l’air bien mieux armé qu’en 2022. Mercedes a encore du pain sur la planche pour espérer concurrencer Red Bull, mais le Grand Prix d’Australie a été porteur d’espoir. Lewis Hamilton a terminé à la deuxième place, à quelques centièmes de Max Verstappen. Le Britannique est peu à peu en train de faire son retour à l’avant du peloton. Et Fernando Alonso, qui est amené à se battre avec le pilote de 38 ans sur les pistes, estime que le septuple champion du monde est loin d’être quelqu’un de facile à battre.

«C’est une légende de notre sport»