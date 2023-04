F1 : Aston Martin régale, Alonso n’en revient pas

Hugo Chirossel

Parti d’Alpine pour rejoindre Aston Martin cette saison, Fernando Alonso ne regrette pas son choix. Le pilote âgé de 41 réalise des débuts plus que réussis avec sa nouvelle équipe. Depuis la reprise, le double champion du monde a terminé trois fois sur le podium en autant de Grand Prix, chose à laquelle il ne s’attendait pas.

Après le départ à la retraite de Sebastian Vettel, Aston Martin a décidé de miser sur Fernando Alonso. Le choix de l’Espagnol âgé de 41 ans de quitter Alpine a pu surprendre, mais il prend désormais tout son sens. Auteur de trois podiums en autant de Grand Prix cette saison, Fernando Alonso est sur un petit nuage. D’autant plus qu’avec ses points, ajoutés à ceux de Lance Stroll, Aston Martin est actuellement deuxième au championnat constructeur derrière Red Bull.

«J'espérais que 2023 soit une saison d'apprentissage»

S’il est forcément satisfait du début de saison d’Aston Martin, Fernando Alonso ne s’attendait pas à performer aussi rapidement. « J'espérais que 2023 soit une saison d'apprentissage, et peut-être concurrencer Ferrari et Mercedes en 2024, par exemple. Mais nous les avons concurrencés à Bahreïn dès la première course, alors forcément tout se présente mieux », a-t-il confié, dans des propos relayés par Motorsport.com .

«Maintenant, il faut avoir des résultats»