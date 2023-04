F1 : Il déclare sa flamme à Alonso, Hamilton et Verstappen vont enrager

Pierrick Levallet

Arrivé en F1 la saison passée, Guanyu Zhou a malgré tout eu la chance d'affronter certains des meilleurs pilotes comme Max Verstappen et Lewis Hamilton. Mais le Chinois estime qu'il a affronté quelqu'un de meilleur que le Néerlandais et le Britannique en la personne de Fernando Alonso. Il n'a d'ailleurs pas manqué de lui déclarer sa flamme.

Pilote d’Alfa Romeo, Guanyu Zhou a pris part à sa deuxième saison en F1 en 2023. Le Chinois a fait ses premiers pas dans la discipline contre certains des meilleurs du sport. Le pilote de 23 ans a notamment pu affronter Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sebastian Vettel ou encore Fernando Alonso pour sa première année en F1. Interrogé par Total Motorsport , il a d’ailleurs donné l’identité du plus fort auquel il a pu être opposé jusqu’à présent.

«J’ai toujours été un grand fan»

« Le meilleur pilote que j’ai affronté ? Pour moi, c’est Fernando Alonso. Il est clair que ce sera mon choix parce qu’il a été mon idole depuis mon plus jeune âge. La première course à laquelle j’ai assisté s’est déroulée à Shanghai en 2004. Il y était, et il a commencé à gagner des courses les deux années suivantes. J’avais un drapeau de lui, et j’ai toujours été un grand fan de lui. Je ne m’attendais pas à courir avec mon idole d’enfance 10 à 15 ans plus tard, c’est incroyable. Lorsqu’il dispose d’une voiture très performante, il peut la placer à l’avant » a avoué Guanyu Zhou.

Alonso bluffe tout le monde cette saison

Le pilote d’Alfa Romeo voit donc Fernando Alonso plus fort que Max Verstappen ou encore Lewis Hamilton. Après une neuvième place avec Alpine au classement des pilotes en 2022, l’Espagnol est en train de surprendre son monde en ce début de saison 2023. Le pilote de 41 ans est monté sur le podium à trois reprises en trois courses. Avec Aston Martin, le double champion du monde bluffe tout le monde, puisque personne ne voyait l’écurie britannique être en mesure de produire une voiture aussi compétitive. À voir s’il saura maintenir ce cap tout au long de l’année.