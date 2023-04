F1 : Une guerre surprenante a éclaté, Hamilton passe aux aveux

La rédaction

Lewis Hamilton a connu un grand succès dans sa carrière de pilote. Septuple vainqueur du championnat du monde, le Britannique a vu défiler de nombreux coéquipiers à ses côtés. Actuellement, c’est George Russell qui occupe cette position parfois délicate. « King Lewis » a d’ailleurs récemment fait quelques confidences à propos de son ancien partenaire Valtteri Bottas, avec qui une rivalité interne s’était mise en place.

Coéquipiers de 2017 à 2021 au sein de l’écurie Mercedes, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas auront disputé pas moins de 101 courses côte à côte. Le pilote finlandais a notamment contribué aux 5 titres de champion du monde des constructeurs acquis par l’écurie allemande durant cette période. Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Lewis Hamilton est revenu sur cette collaboration, en expliquant pourquoi les deux pilotes se sont toujours bien entendu malgré leur rivalité.

« Il y a toujours une rivalité interne » en Formule 1 concède Hamilton

« Valtteri a été un si bon équipier, un bon collègue, et quand je parle d’équipier, peu de gens y pensent vraiment, il y a comme un conflit d’intérêts dans notre sport » , déclare Lewis Hamilton. « Nous avons deux championnats. Un championnat des constructeurs, pour lequel nous sommes embauchés par une équipe, et un championnat des pilotes. Donc, notre travail consiste à marquer le plus de points individuellement ou collectivement pour l’équipe, mais en fin de compte, vous voulez battre votre coéquipier, donc il y a toujours cette rivalité interne » .

Valtteri Bottas « avait le bon esprit » affirme Hamilton