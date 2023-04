F1 : Hamilton est invité à trahir son idole

Arnaud De Kanel

Lewis Hamilton n'a jamais caché sa préférence en Formule 1. Bien que Niki Lauda fut son mentor chez Mercedes, le Britannique a pour idole Ayrton Senna. Ces derniers jours, Sébastien Bourdais et Gerhard Berger poussent pour voir le septuple champion du monde chez Ferrari. Hamilton emprunterait donc un chemin différent de son idole brésilienne.

Dans quelle écurie pilotera Lewis Hamilton la saison prochaine ? En fin de contrat avec Mercedes, le Britannique est dans le flou concernant son avenir. Avenir que Sébastien Bourdais et Gerhard Berger aimeraient bien voir s'écrire chez Ferrari. Si cela venait à se concrétiser, Lewis Hamilton trahirait son idole Ayrton Senna. En effet, le Brésilien est l'un des seuls pilotes de légende à ne jamais avoir signé au sein de La Scuderia . Senna n'a connu que quatre écuries au cours de sa carrière : Toleman, Lotus, McLaren et Williams.

Bourdais et Bergher veulent voir Hamilton chez Ferrari

Et si Lewis Hamilton tentait le challenge Ferrari ? Pour Gerhard Berger, il serait le pilote le plus à même de redresser l'écurie italienne. « Chaque pilote de course veut piloter pour Ferrari au moins une fois. Et presque tous les meilleurs pilotes de F1 sont passés par là. Ayrton Senna n’y est pas allé parce qu’il savait qu’il ne pouvait pas gagner là-bas mais on a découvert ensuite qu’il en avait eu l’intention. Il se peut que Lewis le pense aussi. Mais s’il ne peut pas obtenir une F1 compétitive chez Mercedes, et qu’il ne voit pas sa place chez Red Bull, il se peut qu’il pense : "Je ne veux pas m’arrêter tout de suite alors je vais essayer Ferrari. Peut-être que je peux la situation là-bas". Pour moi, il serait l’homme de la situation pour Ferrari », confiait l'ancien pilote.



Sébastien Bourdais plaide également pour une arrivée d'Hamilton chez Ferrari. « Je pense que tout est possible. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit plus simple chez Ferrari que chez Mercedes. La logique voudrait qu'il essaye de rentrer chez Red Bull. Ça je ne le vois pas arriver. Ils savent très bien ce qu'il se passerait chez Red Bull si Hamilton retrouvait Verstappen (...) Lewis c'est un battant, un gagnant, il ne sera jamais satisfait d'être dans un programme qui ne lui permet pas de s'imposer. Maintenant, le cirque de la F1 est comme il est. Hamilton chez Ferrari ? Je pense que c'est du 50/50. Ça dépendra du niveau de performances de la Mercedes et de la Ferrari au cours de l'année », a souligné le Français. Ayrton Senna, l'idole de Lewis Hamilton, aurait pu rejoindre Ferrari lui aussi...

Impatient, Senna a rejoint Williams