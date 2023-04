F1 : Hamilton prêt à quitter Mercedes pour Ferrari ?

Arnaud De Kanel

Les trois premiers Grand Prix de la saison ont démontré toute la supériorité de Red Bull. Derrière, Mercedes est déjà larguée et rien ne porte à croire que la monoplace W14 s'améliorera considérablement pour permettre à Lewis Hamilton de décrocher un huitième sacre. Ainsi, le britannique pourrait aller voir ailleurs pour accomplir sa quête ultime et certains le voient bien chez Ferrari.

Lewis Hamilton court toujours après un huitième titre qui ferait de lui le pilote le plus titré de l'histoire devant Michael Schumacher. Or, ça ne sera vraisemblablement pas pour cette année tant Mercedes a du retard face à Red Bull. De plus, le Britannique sait que le temps presse et l'écurie allemande ne pourra peut-être plus jamais lui offrir une monoplace capable d'atteindre son objectif. Notons également que le septuple champion du monde sera libre de tout contrat à l'issue de la saison s'il ne prolonge pas. Hamilton pourrait trouver son bonheur chez Ferrari.

«Il serait l’homme de la situation pour Ferrari»

Gerhard Berger estime que Lewis Hamilton serait même le pilote idéale pour redresser La Scuderia . « Chaque pilote de course veut piloter pour Ferrari au moins une fois. Et presque tous les meilleurs pilotes de F1 sont passés par là. Ayrton Senna n’y est pas allé parce qu’il savait qu’il ne pouvait pas gagner là-bas mais on a découvert ensuite qu’il en avait eu l’intention. Il se peut que Lewis le pense aussi. Mais s’il ne peut pas obtenir une F1 compétitive chez Mercedes, et qu’il ne voit pas sa place chez Red Bull, il se peut qu’il pense : "Je ne veux pas m’arrêter tout de suite alors je vais essayer Ferrari. Peut-être que je peux la situation là-bas". Pour moi, il serait l’homme de la situation pour Ferrari », a-t-il lâché. De son côté, Sébastien Bourdais pense que le challenge se tente.

«Hamilton chez Ferrari ? Je pense que c'est du 50/50»