F1 : Lewis Hamilton chez Ferrari, la bombe est lâchée

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton ne peut que constater le retard pris par Mercedes sur Red Bull. Conscient qu'il ne pourra pas décrocher un huitième sacre cette saison, le Britannique pourrait bien décider de réfléchir à son avenir si la situation n'évoluait pas. Et pour Gerhard Berger, Lewis Hamilton serait l'homme de la situation.

Après avoir raté l'opportunité de décrocher un huitième titre mondial dans des conditions rocambolesques en 2021, Lewis Hamilton ne peut que constater le déclin de Mercedes face à Red Bull. La saison dernière, l'écurie de la marque allemande n'a pas réussit à répondre au défi du nouveau règlement technique et cette année, malgré les progrès, Mercedes ne peut pas rivaliser avec Max Verstappen et Red Bull. Par conséquent, pour décrocher le huitième titre qu'il recherche, Lewis Hamilton pourrait bien tenter de rebondir dans une nouvelle écurie. Et pourquoi pas Ferrari comme la plupart des grands pilotes dans l'histoire ? Gerhard Berger y croit.

Hamilton est «l’homme de la situation pour Ferrari»

« Chaque pilote de course veut piloter pour Ferrari au moins une fois. Et presque tous les meilleurs pilotes de F1 sont passés par là. Ayrton Senna n’y est pas allé parce qu’il savait qu’il ne pouvait pas gagner là-bas mais on a découvert ensuite qu’il en avait eu l’intention. Il se peut que Lewis le pense aussi. Mais s’il ne peut pas obtenir une F1 compétitive chez Mercedes, et qu’il ne voit pas sa place chez Red Bull, il se peut qu’il pense : "Je ne veux pas m’arrêter tout de suite alors je vais essayer Ferrari. Peut-être que je peux la situation là-bas". Pour moi, il serait l’homme de la situation pour Ferrari », assure l'ancien pilote dans des propos rapportés pas Nextgen-auto.com . Un avis partagé par Sébastien Bourdais.

«C'est du 50/50»