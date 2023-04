F1 : Hamilton chez Ferrari, «tout est possible»

Thibault Morlain

Si Lewis Hamilton est aujourd'hui un pilote Mercedes, son avenir fait l'objet de nombreuses rumeurs. En effet, étant dans sa dernière année de contrat, le Britannique est notamment annoncé du côté de chez Ferrari. Pourrait-on alors voir voir le septuple champion du monde au sein de la Scuderia ? Certains y croient, à l'instar notamment de Sébastien Bourdais.

A 38 ans, Lewis Hamilton est toujours en quête de son 8ème titre de champion du monde. Problème, la Mercedes n'est plus aussi performante et il est désormais difficile de tenir le rythme face à Red Bull. Pour le Britannique, il est donc compliqué de se battre pour gagner des Grands Prix et être sacré à nouveau. De quoi alors l'inciter à quitter Mercedes ? Dans sa dernière année de contrat, Lewis Hamilton va devoir prendre une décision. Si une prolongation est régulièrement évoquée, notamment par Toto Wolff, d'autres évoquent un possible départ. Certaines rumeurs l'envoient alors chez Ferrari et il avait même été question d'un échange avec Charles Leclerc.

« Tout est possible »

Pourrait-on alors prochainement voir Lewis Hamilton rejoindre Ferrari ? Ancien pilote de Formule 1, Sébastien Bourdais a évoqué cette possibilité pour Eurosport . Et il n'écarte clairement pas ce scénario : « Je pense que tout est possible. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit plus simple chez Ferrari que chez Mercedes. La logique voudrait qu'il essaye de rentrer chez Red Bull. Ça je ne le vois pas arriver. Ils savent très bien ce qu'il se passerait chez Red Bull si Hamilton retrouvait Verstappen ».

« C'est du 50/50 »