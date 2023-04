F1 : Hamilton jubile, la raison est surprenante

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après quatre années passées aux côtés de Valtteri Bottas, Lewis Hamilton ne partage plus le quotidien de son coéquipier qui a filé chez Alfa Romeo. Pour autant, leur relation reste stable et le pilote anglais s’est réjoui de voir que son ancien collègue s’épanouissait pleinement depuis son départ.

Entre 2017 et 2021, Lewis Hamilton aura partagé le quotidien de Valtteri Bottas, son coéquipier chez Mercedes. Quatre années couronnées de succès pour l’écurie allemande qui a vu son pilote finlandais partir chez Alfa Romeo pour la saison 2022. Depuis, Lewis Hamilton ne brille plus autant, ce qui ne l’empêche pas de se réjouir du quotidien de Valtteri Bottas.

Bottas heureux, Hamilton aussi !

« C’est génial, je viens de voir Valtteri en tongs avec ses lignes de bronzage autour de ses chaussettes ! C’est génial de le voir s’épanouir, se sentir de plus en plus en accord avec lui-même et savoir où il veut aller. Je pense que pour tout le monde, c’est tout un processus de découverte. Je pense que c’est probablement la même chose pour tout le monde ici, nous travaillons tous très dur, nous voyageons énormément, nous sommes tellement loin de nos familles et de nos amis que nous passons à côté de beaucoup de choses. Qu’est-ce que vous faites pour prendre du temps pour vous et vous rendre heureux ? », a confié Lewis Hamilton dans des propos relayés par Nextgen Auto.

F1 : Alonso fait une annonce, Verstappen est prévenu https://t.co/oCFPt9sTmb pic.twitter.com/PW0l6ekPAJ — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

«Je lui souhaite le meilleur»