F1 : Hamilton a bluffé Alonso

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix d'Australie a réservé un sacré spectacle cette saison et il a vu triompher Max Verstappen pour la première fois de sa carrière. Derrière le double champion du monde en titre, c'est Lewis Hamilton et Fernando Alonso qui se sont livrés bataille pour la deuxième place, remportée par le Britannique qui a épaté son homologue espagnol.

L'Albert Park de Melbourne a été le théâtre de la course la plus passionnante de ce début de saison. Troisième étape de l'année, le Grand Prix d'Australie a été marqué par 3 drapeaux rouges, une première dans l'histoire, et s'est achevé par un podium de légende composé respectivement de Max Verstappen, Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Malgré plusieurs tentatives de dépassement sur Hamilton, l'Espagnol s'est encore classé troisième à l'arrivée, et ce pour la troisième fois consécutive. Il entend bien briser ce plafond de verre mais n'a pu que s'incliner face à son rival britannique en saluant sa course.

F1 : Verstappen met fin à une malediction https://t.co/wbYTAbBWns pic.twitter.com/ge03aNbi9K — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

«On va viser au moins une deuxième position»

« Le premier drapeau rouge nous a aidés car George et Carlos sont rentrés et on a eu un arrêt gratuit. Le dernier drapeau rouge n’a pas aidé avec cet incident, mais on a été chanceux encore et on a une nouvelle opportunité de voir le drapeau à damier en troisième place. Terminer troisième et quatrième est incroyable pour l’équipe. On veut terminer plus haut sur le podium, avec trois troisièmes places, on va viser au moins une deuxième position », a déclaré Fernando Alonso après le Grand Prix d'Australie. Il aurait pu finir derrière Max Verstappen mais Lewis Hamilton était dans un très grand jour.

«Je n’ai pas pu être à son niveau»