F1 : Verstappen met fin à une malediction

Arnaud De Kanel

Au terme d'un Grand Prix totalement fou marqué notamment par l'immense carambolage entre les Alpine d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly, Max Verstappen a remporté à Melbourne le premier Grand Prix d'Australie de sa carrière, lui qui avait levé les bras pour la première fois également à Bahreïn quelques semaines plus tôt.

Max Verstappen est en train de réaliser une razzia en ce début de saison et arrive même à chasser ses vieux démons. En trois Grand Prix disputés, il en a remporté deux qui manquaient à son palmarès déjà conséquent malgré son âge : Bahreïn et l'Australie. La fin de la malédiction pour le double champion du monde sur des terres qui ne lui réussissaient pas auparavant.

Triomphe de Verstappen à Bahreïn et en Australie

Sur la lignée de la saison passée, Red Bull écrase encore la concurrence. Max Verstappen n'a pas le temps et il veut plier l'affaire le plus vite possible. S'il a connu une mésaventure à Djeddah, ce ne fut pas le cas à Bahreïn ni à Melbourne où il a dominé de la tête et des épaules. Avant cela, Verstappen n'avait jamais remporté ces Grand Prix, mais cette saison, c'est une formalité pour lui. Suivi par Sergio Perez et Fernando Alonso à Bahreïn, il a été rejoint sur le podium par Lewis Hamilton et encore une fois le vétéran espagnol en Australie. C'est à Melbourne d'ailleurs qu'il s'est fait la plus grosse frayeur en manquant son départ mais il s'est vite rattrapé.

«C’est génial de gagner ici»